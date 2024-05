O ile – umówmy się – niewiele można już spodziewać się po Jarosławie Kaczyńskim, to fakt, że zamienia się w niego Donald Tusk jest naprawdę beznadziejny. Obecnie jego przekaz, jak w filmie z Malkovichem, to wypowiadane na przemian dwa słowa: „Putin” i „Kaczyński”.

Czy Rafał Trzaskowski okaże się dla Donalda Tuska zbyt miękki?

Tak Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński nie rozmawiają z mediami innymi niż te, które są im przychylne. Zgrozę mogłoby przynieść przecież odkrycie, że Tusk podobnie jak Kaczyński nie ma już dziś nic do powiedzenia. O rozwoju, o wyzwaniach, o Europie i świecie. „Kaczyński, Putin, Kaczyński, Putin”. Zawsze można puścić nienawistny spot, to dużo łatwiejsze niż np. zbudowanie jasnej komunikacji o CPK czy elektrowni jądrowej, z czym koalicja rządząca ma ogromny problem – jej ministrowie zaliczają wtopy w kolejnych wypowiedziach.

Tusk, stając się Kaczyńskim, uważa, że właśnie w ten sposób będzie stale wygrywał: kluczem do sukcesu ma być silna antypisowska emocja, przecież raz się udało. To era polityki dla „żylety”. Strach się bać, jak wobec tego będzie wyglądać kampania prezydencka. Możliwe nawet, że Rafał Trzaskowski okaże się wobec tego za miękki i wybór padnie na innego kandydata, który zagra w tę starą-nową grę.

Kto powie Donaldowi Tuskowi, że polityka to więcej niż ultrasi na Twitterze?

Po drodze zimnym prysznicem nie będzie dla Tuska spodziewana bardzo niska frekwencja w eurowyborach. Nie robi niczego w kierunku jej podwyższenia, a wręcz przeciwnie. Pytanie, czy dobrze to obliczył, zakładając, że do zwycięstwa wystarczą mu tylko silni razem (tak nazywają siebie ci zwolennicy Platformy Obywatelskiej, którzy tworzą jej najbardziej żelazny pośród żelaznych elektoratów i są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, m.in. piętnując symetrystów), do których obecnie adresuje przekaz. Kto powie Donaldowi Tuskowi, że polityka to więcej niż ultrasi na Twitterze?

Och, gdyby tylko móc uciec jak John Malkovich. Na razie, obserwując to, można się wyłącznie spocić. Byłoby dla Polski lepiej, gdyby obaj panowie przeszli już na emeryturę. Malkovich nie – on może grać dalej.