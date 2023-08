Przemysław Prekiel: My, symetryści

Rzecznikiem prasowym ataku na symetrystów jest redaktor Tomasz Lis, pełen młodzieńczej werwy i chłopięcej pasji, bombardujący na swym profilu na portalu społecznościowym wszystkich tych, którzy z PiS chcą walczyć inaczej, nie przekreślając wszystkiego, co udało im się zrobić. W końcu nie wszystko u tej władzy było takie złe, skoro dwukrotnie udało im się wygrać wybory parlamentarne. A twierdzenia o „kupowaniu wyborców” są prawdziwą emanacją takiej postawy, wyrażającej się pogardą skierowaną do najsłabszych wraz z pogardą skierowaną w stronę samego państwa, podważającą zaufanie do jego instytucji, w tym do pomocy społecznej.

Grzegorz Sroczyński należy dziś do ginącego gatunku dziennikarzy nieulegającego presji własnego środowiska, który podaje w wątpliwość tezy głoszone przez liderów PO, wytyka im błędy, zadaje trudne pytania.

Grupa zwolenników PO, skupiona pod znakiem Silni Razem, stała się dla partii Donalda Tuska wyznacznikiem demokracji i debaty publicznej. Organizatorzy Campus Polska Przyszłości i Sławomir Nitras, wystraszyli się zapewne konsekwencji takiej debaty. Okazałoby się bowiem, że co prawda PiS to dyktatura, z którą trzeba wygrać, ale nie wszystkie pomysły i tezy Donalda Tuska są trafione. Jak choćby koncepcja tzw. babciowego, która jest oczywiście racjonalna, nie jest żadnym rozdawnictwem. Co innego 800+, od samego początku poddawana krytyce przez polityków PO, twierdzących jednocześnie, że tego sztandarowego programu PiS nie zlikwidują. Niestety, jest to ewidentny wyraz niekonsekwencji oraz strachu przed wyborcami.

Grzegorz Sroczyński kontra Tomasz Lis

Wywieranie presji na dziennikarzu Marcinie Mellerze, żeby odwołał jednego z uczestników debaty (Sroczyńskiego), gdyż nie jest on mile widziany, to próba posłużenia się cenzurą. A przecież takie metody miał stosować wyłącznie PiS. W efekcie cała debata się nie odbyła. Prawdopodobnie dla organizatorów ciekawsza byłaby „dyskusja”, na której Adam Michnik rozmawia z Tomaszem Lisem, a o gospodarkę „spiera” się Leszek Balcerowicz z Ryszardem Petru. Natomiast o roli mediów polemizują Dominika Wielowieyska z Katarzyną Kolendą-Zaleską. Zapewne byłyby to dyskusje na wysokim poziomie, ale czy wnoszące coś nowego, wywołujące głębszą refleksję?

Czytaj więcej Społeczeństwo Badania: Większa nienawiść po stronie zwolenników opozycji niż PiS Zwolennicy partii opozycyjnych żywią bardziej negatywne uczucia wobec zwolenników PiS niż na odwrót. W większym stopniu ich dehumanizują i mają do nich mniejsze zaufanie, przy czym sami są błędnie przekonani, że są bardziej dehumanizowani przez swoich oponentów politycznych niż zwolennicy partii rządzącej – wynika z analizy Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego.

Grzegorz Sroczyński należy dziś do ginącego gatunku dziennikarzy nieulegającego presji własnego środowiska, który podaje w wątpliwość tezy głoszone przez liderów PO, wytyka im błędy, zadaje trudne pytania. Nie opowiada się po żadnej stronie sporu, ponieważ nie to jest rolą dziennikarza chcącego przede wszystkim poznać rację obu stron.