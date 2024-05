Biedroń, lider listy Lewicy w Warszawie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mówiąc o celach, jakie sobie stawia jako europarlamentarzysta mówił m.in. że „Lewica walczy o to, aby Polki i Polacy zarabiali w Polsce tyle co na Zachodzie”.

Euro w Polsce? Robert Biedroń: Nie, nie mamy europejskich zarobków

- Chcielibyśmy, abyśmy do tego europejskiego standardu próbowali doszlusować, a dzisiaj tak nie jest — dodał.



A czy Robert Biedroń jest za przyjęciem euro w Polsce?



- Nie, uważam że dzisiaj nie ma w Polsce przestrzeni, aby przyjąć euro. Nie mamy europejskich zarobków. Chciałbym, aby najpierw Polacy zarabiali to samo wynagrodzenie w złotówkach, a potem możemy rozmawiać o euro. To jest niesprawiedliwe — pracujemy najwięcej w Europie, a nie zarabiamy jak na Zachodzie — mówił europoseł PiS.