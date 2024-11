Zwycięstwo Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich stawia Europę przed ogromem wyzwań. Do tego nakładają się one i wzmacniają stare problemy – wiele z nich nakreślił niedawny raport Maria Drahgiego o konkurencyjności Europy. Dlatego potrzebujemy dziś poważnej debaty nad sytuacją gospodarczą Unii Europejskiej. W jej ramach prezentujemy trzy teksty autorów o różnym spojrzeniu, doświadczeniu, a nawet metryce. To opinia Grzegorza W. Kołodki, profesora ekonomii oraz byłego wicepremiera i ministra finansów. Drugim głosem jest artykuł Ignacego Nowina-Witkowskiego, młodego publicysty, analityka biznesowego Bain & Company, absolwenta ekonomii University College of London. Trzecim, alfabetycznie, jest opinia Michała Romanowskiego, wybitnego prawnika, adwokata, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy gorąco do skonfrontowania się ze wszystkimi trzema głosami.

Reklama

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Grzegorz Kołodko: Chimeryczna Chimeryka Najważniejszym aspektem spraw międzynarodowych, o fundamentalnych implikacjach dla całego świata, są stosunki Stany Zjednoczone – Chiny. Zanim z czasem, który nie tak szybko nadejdzie, zaczną się one poprawiać, najpierw się pogorszą. Stanie się tak również w kwestiach ekonomicznych, z negatywnymi konsekwencjami nie tylko dla obu źle układających się stron tego stwora określanego niekiedy jako Chimeryka, lecz także dla innych krajów. Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Ignacy Nowina-Witkowski: Rdzewiejąca Europa. Jak wybudzić się z innowacyjnego letargu? Konkurencyjność Europy w wyścigu technologicznym mocarstw nie tylko słabnie, ale wręcz upada. Gdzie leży sedno ospałości Unii Europejskiej i jakie przyjąć kierunki rozwiązań, aby obudzić kontynent z innowacyjnego letargu, zanim będzie za późno?

Minął kolejny dzień 11 listopada. Tegoroczne święto skłania do szczególnej refleksji nad pojęciem niepodległości dla każdego z nas. Dla mnie niepodległość to azyl wolności, to obecność Polski w Unii Europejskiej, zapewniająca dobrobyt materialny, bezpieczeństwo i podstawowe wartości, które niesie ze sobą demokracja. Niepodległość równa się wolność. Wolność to świadomość, jak było, jak jest i jak może być. Wolność to prawo każdego, aby wybrać „źle”, prawo do niezgody, wolność od zniewolenia umysłów. Wolność jest otulona w ciepło, bo daje bezpieczeństwo.

Populizm rośnie w siłę, bo publiczność Donalda Trumpa jest globalna

W USA stało się coś ważnego. Amerykanie świadomie wybrali po raz drugi Donalda Trumpa na prezydenta. Nieżyjąca już sekretarz stanu Madeleine Albright w znakomitej książce „Fascism: A Warning”, wydanej w 2018 r., o Trumpie napisała m.in.: „Pogląd Trumpa na Stany Zjednoczone jest mroczny. Do jego ulubionych mantr należy powtarzanie, że amerykańskie sądy są stronnicze, FBI jest skorumpowane, prasa prawie zawsze kłamie, a wybory są sfałszowane.