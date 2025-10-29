Agata Łukaszewicz: Bój o wymiar sprawiedliwości trwa

Minister sprawiedliwości śle kolejne propozycje do Rządowego Centrum Legislacji. Wszyscy jednak wiemy, że o tym, czy do zmian dojdzie, zdecyduje prezydent Karol Nawrocki. Może więc warto spotkać się w połowie drogi i naprawić to, co jest konieczne do naprawienia. Sądy przecież nie działają dla siebie, tylko dla obywateli. A ci mają już powoli dość zastanawiania się, czy wyrok, jaki zapadł w ich sprawie, jest rzeczywiście wyrokiem czy tylko notatką ze spotkania przy kawie i ciasteczkach.