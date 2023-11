Dariusz Maciej Grabowski: O pierwszeństwie strategii nad polityką

Rolnictwo samo się nie zmodernizuje. Powinny tego dokonać: otoczenie gospodarcze, przemysł, usługi oraz państwo. Tworzenie wysokopłatnych i wysokowydajnych miejsc pracy w przemyśle i usługach powinno ułatwić likwidację najmniejszych gospodarstw rolnych. Atrakcyjność ekonomiczna i intelektualna powinna zdecydować o wyborze zawodu poza rolnictwem i awansie społecznym. Migracja z małych gospodarstw, łączenie ich w większe to zwielokrotnienie wydajności pracy i spadek kosztów produkcji żywności, a więc korzyść dla pracownika i przedsiębiorcy w mieście. Należy przy tym ukrócić monopolistyczne praktyki otoczenia rolnictwa, szczególnie pośredników handlowych zarabiających krocie kosztem rolników i konsumentów. To zadanie dla instytucji państwa, w tym UOKiK.

Nowy system podatkowy

System podatkowy trzeba skonstruować na nowo, skoordynować podatki bezpośrednie i pośrednie, spiąć politykę ekonomiczną, finansową, kredytową z polityką socjalną i systemem emerytalnym. Na koniec wszystkie te składowe powiązać z budżetem państwa. Obciążenia podatkowe powinny być minimalne w przypadku polskich małych i średnich firm oraz obywateli o niskich dochodach, a rosnące dla firm i obywateli o dużych przychodach, osiągających zyski monopolowe bądź nadzwyczajne niewynikające z poniesionych nakładów. Dziś polskie małe i średnie firmy są najwyżej obciążone podatkami, a monopole i korporacje, głównie zagraniczne, płacą symbolicznie.

Dla części firm kurs walutowy, stopa procentowa, opłaty manipulacyjne to parapodatki. Należy zadbać, by negatywne skutki parapodatków były niwelowane. System podatkowy musi sprzyjać jawności działalności gospodarczej. Przykładem jest dokumentowanie wydatków na remonty domów i mieszkań, ochronę zdrowia, oświatę i naukę. Należy uprościć podatki dla firm o niskich przychodach. Podatek dochodowy zastąpić przychodowym bądź liniowym, zgodnie z decyzją płatnika. Nowa doktryna podatkowa powinna akcentować, że dochody i wydatki budżetu państwa muszą korzystnie wpływać na zamożność obywateli i polskich firm oraz ich udział w tworzeniu PKB.

Samorząd do przebudowy

Polska samorządna – ten slogan stracił na aktualności pod rządami PiS. Postępowała centralizacja władzy, odbierane były prawa do współdecydowania, ograniczana swoboda dysponowania funduszami, rozrastała się biurokracja. Samorząd terytorialny wymaga przebudowy. To zadanie o ogromnym ciężarze i dla obecnej większości parlamentarnej – niewykonalne. Przykładem niech będzie ustawa warszawska, z której wynika, że miasto ma ponad 450 radnych, podczas kiedy dziewięciomilionowy Nowy Jork – 51. Co zrobić? Należy zmienić zasady udziału samorządów w dochodach podatkowych. Wprowadzić udział w VAT, na nowo napisać ustawę o podatku majątkowym, w tym od nieruchomości i gruntów rolnych. Zbliżające się wybory samorządowe to szansa na zmiany.