Proste podatki – jak do nich dojść? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

Dziś potrzebne jest odzyskanie zaufania obywateli do państwa, dzięki czemu będzie można przeprowadzić zmiany upraszczające system podatkowy. Aby były one możliwe, ich celem nie powinien być wzrost redystrybucji, ale zmniejszenie skomplikowania systemu poprzez ujednolicenie baz podatkowych, w tym podstaw wymiaru składek, czy likwidację zbędnych ulg. Inaczej przecież należy potraktować pracę zależną, a inaczej działalność gospodarczą, dla której rząd w ostatnich latach stworzył wiele źle funkcjonujących preferencji.

Na przykład dziś informatyk może zostać zatrudniony na umowie o pracę, na ryczałcie lub jako jednoosobowa działalność gospodarcza - według skali podatkowej lub według opodatkowania podatkiem liniowym. Wybór formy zależy od osiąganych przychodów oraz dochodów, a więc możliwości uznania kosztów uzyskania przychodów. Tymczasem reforma powinna zakładać zastosowanie zasady neutralności podatkowej. Tak by przedsiębiorcy przy podejmowaniu decyzji nie dokonywali wyborów podporządkowanych chęcią zmniejszenia obciążeń podatkowych. Dochodzi wtedy bowiem do zaburzenia procesów alokacji zasobów. Oznacza to, że podstawą do naliczania składek nie powinny być sztucznie wyznaczane kwoty, co z kolei stanowi anomalię wśród państw OECD, ale wyłącznie przychód lub dochód. To pozwoliłoby na dostosowanie poziomu obciążeń do faktycznej sytuacji ekonomicznej podatników, bez konieczności stosowania wielu ulg i wyłączeń.

Każda reforma powinna opierać się na analizie konkurencyjności systemu na tle innych jurysdykcji podatkowych. Ważne, aby nadal kontynuować trend zmiany miksu podatkowego zmierzającego do przesuwania dochodów podatkowych z podatków bezpośrednich na podatki pośrednie. Tym bardziej, że będzie on również kształtowany przez skoordynowane działania OECD, ograniczające nieuczciwą konkurencję rajów podatkowych, czy też wprowadzanie minimalnych stawek unijnych, np. 15 proc. CIT czy tworzenie zasobów własnych UE w oparciu o podatki od plastiku, usług cyfrowych czy granicznego podatku węglowego.