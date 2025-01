PIT 2025. Jak odliczyć wydatki na remont?

Chociaż w katalogu dostępnych odliczeń podatkowych nie znajdziemy ulgi remontowej nazwanej wprost, to jest kilka możliwości, z których podatnicy chcący odliczyć wydatki na remont mogą skorzystać. Są to: ulga mieszkaniowa, ulga termomodernizacyjna lub ulga rehabilitacyjna.

Kto może skorzystać z ulgi na remont?

Zbliża się okres rozliczeń PIT za 2024 rok. Deklaracje będzie można składać od 15 lutego 2025 roku. Część osób, które w ostatnim czasie robiły remont mieszkania lub domu, będzie mogła odliczyć od podatku poniesione wydatki. Skorzystać można z trzech rodzajów ulg, które przysługują po spełnieniu ściśle określonych warunków:

ulga mieszkaniowa – w przypadku sprzedaży nieruchomości w ciągu pięciu lat od jej nabycia można przeznaczyć uzyskane środki na własne cele mieszkaniowe, w tym remont

ulga termomodernizacja – dotyczy właścicieli domów, którzy wykonali prace związane z termomodernizacją budynku

ulga rehabilitacyjna – mogą z niej skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które poniosły wydatki na adaptację i wposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności

Ulga mieszkaniowa. Komu przysługuje?

Każdy, kto sprzedaje nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, jest zobowiązany do zapłaty 19 proc. podatku od dochodu. Jeśli jednak w ciągu trzech lat przeznaczy uzyskane środki na własne cele mieszkaniowe np. zakup innej nieruchomości, w której zamieszka lub jej remont czy przebudowę, może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. W zależności od kwoty wydatków można uzyskać dzięki temu uzyskać pomniejszenie lub całkowite zwolnienie z podatku.

Co oznaczają "własne cele mieszkaniowe"? Określa to art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Są to m.in. wydatki na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Jak podaje Ministerstwo Finansów do skorzystania z ulgi mieszkaniowej uprawnia zakup i instalacja m.in.: