Dokumentów uprawniających do zastosowania ulgi nie dołączamy do deklaracji podatkowej. Mamy jednak obowiązek przechowywania ich zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej przez pięć lat.

Na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków można pozyskać środki publiczne według odrębnych przepisów oraz środki z innych źródeł finansowania zgodnie z regulaminami rozmaitych programów. W przypadku pozyskania takich środków pomniejszają one wydatki kwalifikujące się do ulgi. W praktyce oznacza to, że ulgę można zastosować na tzw. „wkład własny” inwestycji, a nie na prace finansowane np. z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku przyznania środków po złożeniu deklaracji podatkowej należy doliczyć stosowne kwoty w deklaracji podatkowej za rok, w którym otrzymano dofinansowanie.

Więcej informacji w bezpłatnej publikacji Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Do pobrania na stronie NIKZ https://nikz.pl/projekt/broszura/ oraz w wersji papierowej w biurach Miejskich oraz Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

Anna Bartosiak, Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków