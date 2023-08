Wydawało się, że chód na 35 kilometrów to będzie dla pana idealny dystans…

Też tak myślałem. Okazało się jednak, że chłopaki chodzą szybciej niż się spodziewałem. Ekipa z „dwudziestki” bardzo mocno weszła w ten dystans, a mój organizm się przy tych wysokich prędkościach buntował. Oni chodzą w tempie 3:50 na kilometr, co jest abstrakcją chyba nawet dla większości biegaczy-amatorów. Dajcie mi trochę czasu. Muszę usiąść i przemyśleć, jak podejść do kolejnego sezonu.

Co powie pan na głosy ze środowiska, od Roberta Korzeniowskiego, że nie wytrzymujecie presji sukcesu?

Robert zachował się nie w porządku, oczerniając nas. Myślę, że przyjdzie pora, kiedy wszyscy usiądziemy i odbijemy piłeczkę. Zarzuca nam, że nie poświęcamy się dla sportu, a my oddajemy mu całe serducho, całe życie. Sport jest jaki jest, a on - jako szkoleniowiec - się w tym zupełnie nie odnalazł. Cieszę się, że nie będzie go w polskiej kadrze. Profesjonalizm, którym emanuje w mediach, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Wiem, że to mocne słowa, ale każdy miał dżentelmeńską umowę, że kończymy współpracę i nie drążymy tematu, a nagle okazuje się, że on wyciąga brudy, które nie są prawdą. Nie wiem, jak taki mistrz może się w tak zachowywać. Temat, który wydawał się zamknięty, nagle wypłynął. Nie wiem, po co taką szpilkę wbijać przed startem. "Jeśli czegoś chcesz, to przyjdź i porozmawiajmy na osobności" - to są jego słowa.

Czytaj więcej Lekkoatletyka Kryscina Cimanouska. Patrzy na nią cały świat Kryscina Cimanouska zadebiutowała w reprezentacji Polski. To jej pierwszy start na wielkiej imprezie po ucieczce na lotnisku w Tokio.

Co to znaczy, że Korzeniowski nie jest tak profesjonalny, jak przedstawia się w mediach?

Sam nie wiem, czy chcę o tym gadać... Pierwszy przykład: jeżdżąc na obozy sportowe więcej czasu poświęcał mediom społecznościowym i na wycieczki niż treningowi. Kazał czasem zawodnikom iść ze sobą, żeby przez godzinę kręcić jakieś filmiki, kiedy powinni odpoczywać. Zdarzało się też, że dziewczyny chciały jechać na trening, a nie mogły, co Robert mówił, że bierze o siódmej rano samochód, żeby jechać na wycieczkę z żoną. Macie jeden temat. A reszta? To są takie rzeczy, że jak wypłynie, to nie będzie fajnie.

Posługując się takimi ogólnikami sam naraża się pan na zarzuty, że nie ma konkretnych argumentów...

Macie rację. Największym problemem jest to, że w momencie, gdy Korzeniowski przychodził do kadry, okazało się, że nie ma w treningu dialogu, wysłuchania drugiej osoby, tylko kiedy coś nie idzie, to jest krzyk.

Dosłownie czy metaforycznie?

Dosłownie. Moim zdaniem mistrzem trenerskim jest człowiek, który całe życie się uczy i słucha. Kontakt z zawodnikiem jest podstawą. Kartka przyjmie wszystko, ale w danym dniu zawodnik - może nie. Małe zmiany, wysłuchanie kogoś, mogą mieć kluczowe znaczenie. Takich niesnasek treningowych - nie pojawiania się, spóźniania - było bardzo dużo.