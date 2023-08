Czekaliśmy czterdzieści lat! Natalia Kaczmarek wicemistrzynią świata

Kaczmarek rok temu została wicemistrzynią Europy, a w tym sezonie wygrała trzy mityngi Diamentowej Ligi, co jest biletem do świadomości kibiców. Pokonywała w bezpośredniej walce każdą spośród budapesztańskich finalistek, a kontuzja wyeliminowała ze startu na mistrzostwach świata liderkę list, płotkarkę Sydney McLaughlin-Levrone.

Przerosła już sztafetę, w której przez kilka lat zbierała doświadczenie i uczyła się od starszych koleżanek biegania na najwyższym poziomie. Dziś Święty-Ersetic oraz Baumgart-Witan leczą kontuzje, Małgorzata Hołub-Kowalik urodziła właśnie dziecko, a Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka odbudowuje formę po długiej walce o zdrowie. Właśnie z nimi Kaczmarek zdobyła w 2018 roku złoto mistrzostw Europy.

Jej talent szlifuje były płotkarz Marek Rożej. To on i Aleksander Matusiński dwa lata temu odpowiadali za sztafetę mieszaną na igrzyskach w Tokio, gdzie Polacy pobiegli po złoto. Kaczmarek przywiozła wówczas do domu dwa olimpijskie medale - także srebro za bieg rozstawny kobiet. To już wyniki na miarę pomnika.

Rodzinę 26-latka ma dość sportową. Tata grał amatorsko w siatkówkę, mama skakała wzwyż, brat uprawiał zaś trójskok. Starsza siostra biegała, młodsza - wciąż biega. Odnosiła sukcesy juniorskie, także na międzynarodowej arenie, ale akurat ona - jak zdradziła niedawno Kaczmarek „Przeglądowi Sportowemu” - podobno szykuje się raczej do przejęcia w przyszłości sterów rodzinnego tartaku.