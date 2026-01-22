Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

TSUE wskazuje jak rozliczać nieważne umowy frankowe

Potrącenie stanowi jeden ze sposobów uzyskania przez bank zwrotu pożyczonego kapitału, do czego bank ma prawo po stwierdzeniu nieważności umowy - wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Publikacja: 22.01.2026 11:32

TSUE wskazuje jak rozliczać nieważne umowy frankowe

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

W ogłoszonym w czwartek wyroku TSUE przypomniał w pierwszej kolejności, że dyrektywa konsumencka 93/13/EWG sprzeciwia się dochodzeniu przez bank od konsumenta, w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy, zwrotu całej nominalnej kwoty kredytu, niezależnie od spłaconych już rat i kwoty kredytu pozostałej do spłaty. Po drugie, Trybunał stwierdził, że uwzględnienie przez sąd krajowy (tutaj polski) zarzutu potrącenia zgłoszonego przez bank nie jest sprzeczne z ochroną konsumenta gwarantowaną przez dyrektywę 93/13/EWG, z tym zastrzeżeniem, że konsument został uprzednio odpowiednio poinformowany o konsekwencjach stwierdzenia nieważności umowy w tym o ewentualnych roszczeniach banku i mimo tej wiedzy świadomie oraz dobrowolnie dąży do podważania klauzul umownych, a w konsekwencji całej umowy. W takiej sytuacji potrącenie stanowi jeden ze sposobów uzyskania przez bank zwrotu pożyczonego kapitału, do czego bank ma prawo po stwierdzeniu nieważności umowy. Potrącenie pozwala też uniknąć mnożenia postępowań i związanych z nimi dodatkowych kosztów, które mogłyby obciążyć także konsumenta.

TSUE odpowiedział na pięć szczegółowych pytań , jakie skierował do niego Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie sędziego Michała Maja, znanego autora licznych pytań frankowych do TSUE.

W ocenie niektórych prawników SO zmierzał] do pozbawiania banków korzystania z potrącenia, dzięki czemu odzyskują swoją należność bez prowadzenia o nią procesu.

Czytaj więcej

Co czeka frankowiczów w 2026 r.?
Konsumenci
Co czeka frankowiczów w 2026 r.?

Kolejne pytania frankowe w TSUE. O co chodzi w sporze, który trafił do Luksemburga?  

Kwestie te wynikły w sprawie dwojga frankowiczów , którzy zawarli w 2008 r. umowę kredytu, na podstawie której bank udzielił im 360 tys. kredytu na 360 miesięcy na sfinansowanie zakupu mieszkania. Kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy stanowiącej sumę stawki LIBOR CHF 3M i stałej marży banku. Kredyt był wykorzystywany w złotych przy przeliczeniu go według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w tym banku, podobnie przeliczane były raty spłat.

Reklama
Reklama

Bank szybko uruchomił całą kwotę kredytu a do marca 2022 r. pobrał od powodów łącznie 327.3 tys zł tytułem rat. W pozwie z 17 listopada 2022 r. frankowicze wnieśli o sądowe ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie im od banku owych 327.3 tys zł, uzasadniając żądanie tym, że umowa kredytu zawiera nieuczciwe warunki przeliczeń kursu złoty-frank, bez których wykonywanie umowy nie jest możliwe, co oznacza, że raty , jakie zapłacili są nienależnym świadczeniem i bank winien im je zwrócić.

Bank twierdzi z kolei, że umowa kredytu nie zawiera nieuczciwych warunków, jest więc wiążąca , co winno skutkować oddaleniem żądania konsumentów, a jednocześnie na wypadek nieuwzględnienia przez sąd stanowiska banku, zgłosił wobec konsumentów zarzut potrącenia swego roszczenia z ich roszczeniem.

W grudniu 2024 r. sąd okręgowy wydał wyrok częściowy , w którym ustalił, że ta umowa kredytu jest nieważna z powodu zawartych w niej klauzul przeliczeniowych a bez nich wykonywanie umowy nie jest możliwe. Przedmiotem dalszego sporu pozostaje jednak sposób rozliczenia finansowego między stronami w szczególności skuteczności czy nie zarzutu potrącenia. SO powziął wątpliwości, czy praktyka banków polegająca na podnoszeniu ewentualnego zarzutu potrącenia przy jednoczesnym kwestionowaniu nieważności umowy jest zgodna z unijnym prawem konsumenckim. I te wątpliwości zawarł w pytaniu prejudycjalnym do TSUE.

Czytaj więcej

Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Konsumenci
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego

Podnoszeniu zarzutu potrącenia przez banki. O co zapytał TSUE polski sąd?

Po pierwsze, czy w procesie z powództwa konsumenta przeciw bankowi o zwrot równowartości rat kredytu bank może podnieść skuteczny zarzut potrącenia swej wierzytelności o zwrot kredytu z wierzytelnością konsumenta?

Po drugie, czy bank może skutecznie podnieść zarzut potrącenia także jako ewentualny, gdy twierdzi, że umowa kredytu jest ważna i nie zawiera nieuczciwych warunków?

Reklama
Reklama

Po trzecie, czy bank może skutecznie wezwać konsumenta do zwrotu kredytu wypłaconego w wykonaniu nieważnej umowy (w efekcie czego ta wierzytelność banku stanie się wymagalna), gdy twierdzi, że umowa kredytu jest ważna ?

Po czwarte, czy bank może wyznaczyć konsumentowi dwutygodniowy termin na zwrot równowartości kredytu ?

I po piąte, czy konsument zostanie obciążony częścią kosztów procesu w zakresie, w którym jego powództwo o zapłatę zostało oddalone w związku z uwzględnieniem zarzutu potrącenia podniesionego przez bank?

Sygnatura akt: C-902/24

Czytaj więcej

Piotr Haiduk, Aleksandra Cyniak: Teoria salda czy „teoria półtorej kondykcji”?
Opinie Prawne
Piotr Haiduk, Aleksandra Cyniak: Teoria salda czy „teoria półtorej kondykcji”?

Stanowisko Związku Banków Polskich w sprawie wyroku TSUE

– Banki mogą potrącić kapitał z ratami , co Trybunał Sprawiedliwości UE jednoznacznie potwierdził. Banki mogą podnosić zarzut potrącenia nawet mimo kwestionowania nieważności umowy. Rozstrzygnięcie to jest zgodne z dotychczasową praktyką stosowaną przez banki i pozwala na kompleksowe rozliczenie stron w jednym postępowaniu. Dzięki dokonaniu potrącenia zostaje usunięta niepewność stron co do rozliczenia. Potrącenie jest korzystne nie tylko dla stron, ale też dla wymiaru sprawiedliwości, ponieważ nie będzie konieczne wytaczanie odrębnego powództwa o zwrot kapitału. Trybunał wskazał, że gdyby bank został pozbawiony możliwości podniesienia wobec konsumenta zarzutu potrącenia, jego prawo do skutecznej ochrony sądowej zostałoby naruszone w sposób nieproporcjonalny – wynika z opinii Związku Banków Polskich.

Reklama
Reklama
Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Wojciech Bochenek, radca prawny

Trybunał ponownie podkreślił, że banki nie mogą dochodzić od konsumentów całej kwoty udostępnionego kapitału. To ważny sygnał dla sektora bankowego, który aktualnie cały czas pozywa kredytobiorców o całość kredytu. TSUE wskazał, że dyrektywa 93/13 nie sprzeciwia uwzględnieniu przez sąd zarzutu potrącenia, który zmierza do szybszego zakończenia postępowania i rozliczenia stron. Odniósł się do ważnej dla tysięcy kredytobiorców kwestii, tj. naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie liczonych od upływu terminu z wezwania banku o zwrot kapitału. Tak długo jak bank podnosi ewentualny zarzut potrącenia, każde wezwanie doręczone konsumentowi w związku z pożyczonym kapitałem, nie będzie wywoływać skutków prawnych, w szczególności naliczenia odsetek, do czasu stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej. Ten kierunek wzmacnia ochronę konsumentów w sporach z bankami, a także ich pozycję w negocjacjach ugodowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądy i Trybunały Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Konsumenci kredyty frankowe
Mała firma w KSeF. Jak wystawić i odebrać fakturę? I za to nie płacić
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Mała firma w KSeF. Jak wystawić i odebrać fakturę? I za to nie płacić
Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Ruch prokuratury w sprawie Małgorzaty Manowskiej. Jest nowe śledztwo
Karnety na siłownię z pułapką. Prezes UOKiK stawia zarzuty
Konsumenci
Karnety na siłownię z pułapką. Prezes UOKiK stawia zarzuty
Minister edukacji Barbara Nowacka
Edukacja i wychowanie
Koniec opadających spodni w szkołach. MEN szykuje nowe przepisy
Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?
Nieruchomości
Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama