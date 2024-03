· w mikroinstalacji,

· w małej instalacji.

Co do zasady zatem wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej wymaga uzyskania koncesji (jest to bowiem instalacja odnawialnego źródła energii, do której próg wyłączeniowy 50 MW nie znajduje zastosowania).

W każdym wypadku należy jednak dokładnie zweryfikować, czy przedsiębiorca w rzeczywistości prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji energii elektrycznej. Odpowiedź na to pytanie nie zawsze będzie oczywista - w szczególności, gdy przedsiębiorca wykorzystuje wyprodukowaną energię elektryczną w całości na własne potrzeby.

Niezależnie od powyższego z uzyskania koncesji zwolnieni będą przedsiębiorcy, których instalacja fotowoltaiczna zalicza się do małych instalacji (instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW) lub mikroinstalacji (instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW).

W odniesieniu do małej instalacji (na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii) powstaje jednak obowiązek uzyskania odpowiedniego wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji (co pociąga za sobą szereg innych obowiązków, w tym sprawozdawczych). I tutaj również mogą pojawić się wątpliwości w zakresie tego, czy przedsiębiorca produkujący energię elektryczną w małej instalacji w całości na własne potrzeby – prowadzi działalność gospodarczą wymagającą wpisu w odpowiednim rejestrze.