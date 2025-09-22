Raport o represjach PiS, Żurek o zadośćuczynieniach dla ofiar

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były działania państwa wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego w latach 2015-2023?

W jaki sposób media publiczne funkcjonowały w kontekście demokracji i praworządności?

Czy raport przedstawia konkretne przykłady presji wobec aktywistów społecznych?

Jakie były zalecenia Komisji dotyczące przyszłości mediów publicznych?

W jaki sposób planowane jest zadośćuczynienie dla ofiar działań państwa?

Na czym polegała rola Funduszu Sprawiedliwości w kontekście rekomendacji raportu?

- W latach 2015-2023 tysiące z nas stawało w obronie demokracji, praworządności i praw człowieka. W tym okresie media publiczne, zamiast stanąć po stronie społeczeństwa obywatelskiego, prowadziły przeciwko niemu regularne ataki i kampanię nienawiści, dezinformując i deprecjonując rolę aktywistów i aktywistek. Prezentowany, pierwszy raport Komisji to prawie 400 stron, na których poprzez konkretne ludzkie historie został pokazany cały wachlarz metod oszczerstw i propagandy, jakie stosowały media publiczne – podkreślił podczas konferencji minister Waldemar Żurek.

Jak zaznaczył Minister Żurek, celem raportu jest pokazanie, w jaki sposób aktywiści, działacze społeczeństwa obywatelskiego byli poddawani "presji bądź też represji ze strony państwa", a także - w kolejnych odsłonach raportu – wskazanie winnych. - Chciałbym, żeby to nie był tylko raport, ale żeby on się stał podstawą do działań organów, które reprezentują państwo, które stoją na straży praworządności, żebyśmy mogli także dać tym obywatelom jakiś rodzaj zadośćuczynienia za to, co spotkało ich ze strony państwa autorytarnego – wskazał minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Sylwia Gregorczyk-Abram: media publiczne sprzeniewierzyły się swojej roli za milczącą zgodą KRRiT

Raport w sprawie funkcjonowania mediów publicznych w latach 2015-2023 prezentowała Sylwia Gregorczyk-Abram, przewodnicząca Komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023. To znana z aktywności społecznej adwokatka, współtwórczyni inicjatywy „Wolne Sądy”. Jak podkreśliła, raport opisuje, jak media publiczne w latach 2015-2023 „sprzeniewierzyły się swojej roli”.