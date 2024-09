Koniec bezkarnego hejtu w sieci? Jest projekt o "ślepych" pozwach

- Choć bardzo bym chciała by usługodawcy byli zobowiązani do tego, by szybko reagować na prośby sądów czy organów ścigania, to siedmiodniowy termin na odpowiedź jest bardzo krótki. Być może mógłby on być dłuższy gdyby w projekcie przewidziano możliwość uzyskania zabezpieczenia, w postaci zablokowania tej treści na czas tej procedury. Byłoby to lepsze rozwiązanie niż krótkie terminy i możliwość nałożenia gigantycznej grzywny – wskazuje ekspertka, która dodaje, że z punktu widzenia cyfrowych gigantów nawet tak duża sankcja nie stanowi problemu nie do udźwignięcia, ale już dla małego polskiego dostawcy usług, który będzie miał problem z tak szybkim udostępnieniem danych, może to być duży problem.

1 mln zł Nawet tyle może wynieść grzywna nałożona na usługodawcę lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego za nieprzekazanie wszystkich posiadanych danych na żądanie sądu. Najniższa kara to 100 tys. zł

Jej zdaniem także siedmiodniowy termin zakreślony dla sądu, w którym musi on dokonać oceny czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo czy do naruszenia doszło i zwrócić się do dostawcy usług o przekazanie danych, jest nierealny dla sądów powszechnych, zajmujących się wszystkimi sprawami cywilnymi.

Nie przyspieszą długoletnich procesów

- Dlatego należałoby przypisać kompetencje do oceny tych ślepych pozwów wyspecjalizowanym sądom. Można to powierzyć sądom własności intelektualnej, które ocierają się o rynek elektroniczny, więc znają sposób jego funkcjonowania i są dużo szybsze niż sądy powszechne zajmujące się wszystkimi sprawami, albo stworzenie nowego wyspecjalizowanego sądu, który zajmowałby się wszystkimi niezgodnymi z prawem treściami w internecie, nie tylko sprawami o naruszenie dóbr osobistych – mówi mec. Agnieszka Wiercińska, ekspert Pracodawców RP. – Zwłaszcza, że problemem dotyczy nie tylko etapu ustalenia danych naruszyciela, ale także tego, że później, po ustaleniu jego danych, te postępowania w sprawie o ochronie dóbr trwają bardzo długo. Tak samo jak postępowania przeciwko usługodawcom, którzy nie usuną później treści naruszających czyjeś dobra osobiste – konkluduje mec. Wiercińska.

Zatem możliwość uzyskania zabezpieczenia z jednej strony, i powierzenie tych spraw wyspecjalizowanym sądom z drugiej, pozwoliłoby w sposób efektywny walczyć z internetowych hejtem.