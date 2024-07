Prezes Polskiej Rady Biznesu: To anonimowość ułatwia hejt w sieci

W apelu upominacie się o ochronę przedsiębiorców przed takimi działaniami. W czym i na ile poważnie szkodzą one biznesowi?

Po pierwsze — przede wszystkim rujnują reputację, bo chodzi o podszywanie się pod nasze firmy czy produkty. Po drugie – takie działania mogą być związane z wprowadzaniem konsumentów w błąd. Konsument kupując dany produkt lub dokonujący pewnych czynności może być przekonany, że nabywa go od znanej firmy. Tymczasem może trafić na oszusta. Jest jeszcze trzecia kwestia. Jesteśmy osobami publicznymi a niemal każdy może względem nas zaaranżować dosłownie dowolny przekaz medialny.

Jakie zmiany proponujecie?

Jest ich kilka. Powiem o dwóch najistotniejszych z mojego punktu widzenia. Po pierwsze chcemy wprowadzenia tzw. ślepych pozwów. Temat wprawdzie nie jest nowy ale od lat nie udało się go zrealizować. A to umożliwiłoby pokrzywdzonym złożenie pozwu w momencie kiedy autor negatywnych i obraźliwych treści nie jest znany. Musimy sobie zdawać sprawę, że to właśnie anonimowość jest największym problemem tej formy przestępczości. Chcemy więc powrócić do tematu ograniczonej anonimowości i konieczności pozostawiania danych dotyczących kont użytkowników. Wiem, że jest to drażliwy temat bo z drugiej strony zahacza o coś co dzisiaj postrzegamy jako niemalże swobodę obywatelską, ale jak zwykle w takich sytuacjach trzeba rozważyć plusy i minusy takiego rozwiązania. Druga sprawa to kwestia samoregulacji. Nie chcemy walczyć z platformami internetowymi ale uważamy, że powinniśmy zachęcić je do działań samoregulacyjnych i tym samym do wprowadzenia elementów samoograniczenia czyli de facto do interweniowania w zaistniałych sytuacjach. Moderatorzy mają szansę zauważyć elementy bądź mowy nienawiści bądź deep fake lub fake newsa i natychmiast zareagować. Problem w tym, że dzisiaj po złożeniu zgłoszenia o pojawieniu się takich treści mogą upłynąć miesiące do czasu ich usunięcia z sieci. Świadczy to o tym, że ktoś chyba nie bardzo chce je szybko usuwać, bo na nich zarabia.

Jak pan zauważył propozycje te już zgłaszano. Dlaczego nie udało się ich wprowadzić?

Być może dlatego, że nie było zdecydowanych działań ze strony również środowisk biznesowych. Dlatego cieszę się, że byliśmy w stanie się zorganizować z tym apelem. Połączył on szereg bardzo różnych organizacji. Mam nadzieję, że podziała to jako zachęta dla innych organizacji biznesowych.