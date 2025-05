Zawieszenie prawa do azylu. Sejm zdecydował ws. wniosku rządu Donalda Tuska

Rząd przedłuży o 60 dni czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. Przedłużenie ma nastąpić z dniem 26 maja 2025 roku, czyli bezpośrednio po końcu okresu, na który ograniczenie zostało obecnie przewidziane.

W swojej uchwale rząd uzasadniał, że „na granicy z Białorusią nadal trwa zorganizowana presja migracyjna, która stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i polskich obywateli”. Jednocześnie wskazywał, iż funkcjonowanie czasowego ograniczenia prawa do azylu przynosi pożądane skutki: „przede wszystkim oddziałuje w sposób prewencyjny, utrudniając wykorzystywanie procedury ochrony międzynarodowej do przekroczenia granicy i legalizacji pobytu w Polsce, celem dalszej podróży do państw UE”.

Za zawieszeniem prawa do azylu głosowało 366 posłów. Przeciw było 17. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Co oznacza zawieszenie prawa do azylu

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zawieszenie prawa do składania wniosków o azyl oznacza, że funkcjonariusz Straży Granicznej nie przyjmuje wniosku cudzoziemca o udzielenie takiej ochrony na odcinku granicy, na którym jest stosowane to ograniczenie.