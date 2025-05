Ruch rządu w sprawie ograniczenia prawa do azylu. „Nadal trwa zorganizowana presja migracyjna"

Uchwała wynika z tzw. ustawy azylowej. Po wyrażeniu przez Sejm zgody, rząd przedłuży o 60 dni czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. Przedłużenie ma nastąpić z dniem 26 maja 2025 roku, czyli bezpośrednio po końcu okresu, na który ograniczenie zostało obecnie przewidziane.

Rząd uzasadnia, że „na granicy z Białorusią nadal trwa zorganizowana presja migracyjna, która stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i polskich obywateli”. Jednocześnie wskazuje, iż funkcjonowanie czasowego ograniczenia prawa do azylu przynosi pożądane skutki. „Przede wszystkim oddziałuje w sposób prewencyjny, utrudniając wykorzystywanie procedury ochrony międzynarodowej do przekroczenia granicy i legalizacji pobytu w Polsce, celem dalszej podróży do państw UE” - czytamy w komunikacie.



Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zawieszenie prawa do składania wniosków o azyl oznacza, że funkcjonariusz Straży Granicznej nie przyjmuje wniosku cudzoziemca o udzielenie takiej ochrony na odcinku granicy, na którym jest stosowane to ograniczenie.

Ustawa stanowi, że ograniczenie prawa do azylu musi mieć na celu „zapobieganie destabilizacji sytuacji wewnętrznej w kraju”, musi być czasowe (maksymalnie może trwać 60 dni, choć okres obowiązywania może być przedłużony na czas oznaczony, jeśli sytuacja tego wymaga) a przy wprowadzaniu ograniczeń należy dążyć do minimalizacji negatywnego wpływu na prawa cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową.