Projekt zmian w ustawie o KRS i niektórych innych ustaw, który pojawił się w wykazie prac Rady Ministrów, przewiduje przede wszystkim, że podmioty publiczne (i te wykonujące zadania publiczne) zyskają dostęp do danych z tego rejestru za pośrednictwem usług sieciowych, przede wszystkim interfejsów API (za zgodą Ministerstwa Sprawiedliwości). Dziś mają go tylko na zasadach takich, jak każdy inny podmiot, tzn. przez wyszukiwarkę internetową lub uzyskanie wyciągów i odpisów z Centralnej Informacji KRS.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Jest to kolejny elementem informatyzacji usług publicznych i usprawniania wymiany informacji między podmiotami publicznymi. Nowelizacja ma także zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi tu o obowiązek publikacji danych z KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dziś firmy muszą o to wnioskować, zgłaszając wniosek o wpis – co związane jest z opłatą administracyjną w wysokości 100 zł. Publikacja ta nie jest dłużej potrzebna w związku z powszechną dostępnością danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje, które będzie można uzyskać za pośrednictwem usług sieciowych, to w szczególności: numer KRS danej firmy, jej forma prawna i nazwa, adres siedziby, data utworzenia, likwidacji, zawieszenia działalności czy też zakres tej działalności. Dostęp do tych informacji istotnie ułatwi wykonywanie zadań publicznych. Dostęp ma być udzielany w drodze decyzji ministra sprawiedliwości, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań danego podmiotu przewidzianych we właściwych przepisach. Chodzi tu przede wszystkim o podmioty, które są uprawnione do badania sytuacji majątkowej oraz działalności uczestników obrotu prawno-gospodarczego.

We wniosku podmiot taki musi wskazać, które z jego ustawowych zadań wymaga dostępu do informacji z KRS poprzez usługi sieciowe. Kryterium udzielenia zgody ma zaś być posiadanie przez taki podmiot odpowiednich urządzeń i systemów teleinformatycznych pozwalających na identyfikację osoby, która uzyskała te informacje z rejestru, a także wskazanie daty i zakresu dostępu do nich.

Etap legislacyjny: uzgodnienia