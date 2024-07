Z podatnikiem rozmawiać, a nie walczyć. Ekspertka tłumaczy jak zreformować skarbówkę

Temat oceny efektywności pracowników i systemów motywacyjnych jest tematem żywych dyskusji – zwłaszcza jak porówna się perspektywę pracodawcy i pracownika. Nie ma jednej złotej recepty, ale co do zasady to, ile pracownik „zarobi” dla firmy, ma wpływ na ocenę jego efektywności – przy czym chodzi nie o to, na jakie kwoty wystawi faktury klientom, a ile klienci rzeczywiście zapłacą i jak szybko to zrobią. Bo zdarza się czasami, że klienci kwestionują wystawione im faktury i niekiedy mogą mieć rację, a czasami zwlekają z płatnością, a wartość pieniądza w czasie maleje. A jeśli czyni pan aluzję do efektywności kontroli podatkowych, to ten temat jest od dawna dyskutowany. Bo szefom skarbówki miło jest się pochwalić wydaniem mnóstwa decyzji ustalających wielkie zaległości podatkowe. Tylko, że to nie zawsze i nie od razu oznacza sukces. Takie decyzje bywają zaskarżane, a spory trafiają do sądów administracyjnych, które na ogół dopiero po kilku latach wydają wyroki. Co więcej, w pewnych obszarach kształtuje się linia orzecznicza korzystna dla podatników, ale mimo to administracja w tych sprawach nieustępliwie wydaje decyzje po swojemu.

Skąd ten upór?

Być może z braku kompleksowej analizy trendów orzeczniczych. Widuję na salach sądowych radców prawnych reprezentujących KAS, którzy przygotowując się do rozprawy są świadomi linii orzeczniczej idącej wbrew ich stanowisku. I dodają: „ale mój mocodawca zdania nie zmienił”. No i sąd uchyla decyzję niekorzystną dla podatnika, a ten dostaje zwrot podatku z odsetkami. Na które składają się wszyscy podatnicy, bo przecież obciążają one budżet państwa.

Urząd zawsze może powiedzieć, że wydał decyzję na podstawie prawa, a sprawiedliwości niech sobie podatnik szuka w sądzie.

Trudno mi zaakceptować takie podejście. Sądy administracyjne badają legalność wydania decyzji, czyli weryfikują, czy organy podatkowe działały na podstawie i w granicach prawa. Na takie działanie składa się z całą pewnością obowiązek dokonywania wykładni prawa podatkowego z uwzględnieniem celu przepisu, w sposób zapewniający jego zgodność z Konstytucją i prawem Unii Europejskiej. Prawo podatkowe trzeba stosować z uwzględnieniem konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Nie można zatem uznać, że wydawanie decyzji przez organy podatkowe tylko w oparciu o samo literalne rozumienie wątpliwych przepisów jest działaniem „na podstawie przepisów prawa”. Wielu sporów z administracją skarbową można by uniknąć, gdyby już na etapie kontroli czy postępowań podatkowych fiskus brał pod uwagę cele i funkcje poszczególnych przepisów i uwzględniał prawo unijne oraz zasadę proporcjonalności.