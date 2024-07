Zmiany w składce zdrowotnej. Rzecznik MŚP: skorzysta 90 proc. przedsiębiorców

Pokutuje takie stwierdzenie, że rzecznik MŚP niewiele może, bo ma zbyt małe uprawnia, ale jak się porówna zadania rzecznika z kompetencjami, które mu przyznaje ustawa, to te drugie wydają się dość szerokie i umożliwiają skuteczne działanie.

Też uważam, że rzecznik ma szerokie kompetencje. Mam na myśli zwłaszcza uprawnienie do przystępowania do postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych na prawach przysługujących prokuratorowi tj. do wojewódzkich sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, czy też sądów powszechnych do których od 12 maja br. możemy występować w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Uważam, że narzędzia do tego, by móc wspierać mikro, małych i średnich przedsiębiorców są naprawdę spore.

