"Der Spiegel": Donald Trump najwyraźniej traci cierpliwość do Putina

3 i 4 kwietnia w kwaterze głównej NATO w Brukseli spotkali się ministrowie spraw zagranicznych NATO, obecny był także sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Amerykański polityk jasno dał do zrozumienia, że prezydent Donald Trump prawdopodobnie nie będzie już dłużej tolerował obecnej taktyki odwlekania, stosowanej przez Władimira Putina. Rubio powiedział przed opuszczeniem Brukseli, że w ciągu kilku tygodni USA będą miały jasność co do tego, czy Putin jest poważnie zainteresowany negocjacjami z Ukrainą.

Marco Rubio: Prezydent Donald Trump nie wpadnie w pułapkę

- Wkrótce, za kilka tygodni, a nie miesięcy, dowiemy się, czy Rosja poważnie myśli o pokoju, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Byłoby to dobre dla świata – stwierdził Rubio. Zapewnił, że prezydent USA nie wpadnie w pułapkę serii niekończących się negocjacji. - Gdyby Moskwa chciała pokoju, byłoby wspaniale. Jeśli nie, USA musiałyby ponownie ocenić sytuację i podjąć właściwe kroki.