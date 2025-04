Najważniejsze od miesięcy głosowanie w Sejmie dotyczyło obniżenia składki zdrowotnej. – W jakimś sensie to polityczne paliwo dla wszystkich, którzy w nim uczestniczyli, również w kontekście kampanii wyborczej – mówił Michał Kolanko. Jak rozkłada się to dla wszystkich stron? – PO ogłosiła swój sukces ze względu na realizację obietnicy wyborczej – mówił z kolei Michał Szułdrzyński. Zadowoleni z głosowania są też politycy Polski 2050 Szymona Hołowni.

Reklama

Co dalej z Mentzenem?

Rozmówcy w podcaście „Polityczne Michałki” zastanawiali się też nad sytuacją Sławomira Mentzena po jego głośnym wywiadzie w Kanale Zero. – W piątek pojawił się sondaż, który pokazywał, że mimo wszystko poparcie dla Konfederacji jako takiej trzyma się mocno - zauważył na początku tej części podcastu Michał Szułdrzyński. Rozmówcy zastanawiali się nad wpływem ujawnionych poglądów Mentzena na jego ofensywę na nowe pola, zwłaszcza w kontekście głosów starszych wyborców. - Wydaje mi się, że po prostu Mentzen pokazał części wyborców, że jest Mentzenem z tej pierwszej piątki Mentzena – zauważył Kolanko.

W Sejmie gorąco. Giertych kontra Kaczyński

W podcaście poruszono też temat starcia Romana Giertycha z Jarosławem Kaczyńskim na sejmowej mównicy. – Najostrzejszy antypisowski działacz Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych starł się z ikoną obozu PiS, czyli Jarosławem Kaczyńskim. I ja przyznam szczerze, że byłem tym zażenowany – mówił Szuldrzyński. – To starcie to podsumowanie 20 lat duopolu. Ciekawe co na to młodzi ludzie? – zastanawiał się Kolanko.