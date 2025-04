Od stycznia, czyli od chwili, gdy marszałek Sejmu Szymon Hołownia oficjalnie ogłosił kampanię prezydencką, jednym z ważniejszych wątków jest wzrost poparcia dla Sławomira Mentzena i jego rywalizacja z Karolem Nawrockim. Po wywiadzie Mentzena dla Kanału Zero i jego rozmowie o „idealnym świecie”, aborcji i płatnych studiach zaczęły się jednak pojawiać pierwsze sondaże, w których Mentzen zaczyna tracić. A jego pomysły – jak np. płatne studia – popiera bardzo mało ankietowanych. W badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pomysł kandydata Konfederacji wspiera tylko 1,6 proc. wyborców. Co dalej z kampanią prezydencką?

Nawrocki kontra Mentzen: Sztab PiS o stabilizacji

Tydzień po głośnej rozmowie w Kanale Zero politycy PiS z Nowogrodzkiej mówią w kuluarowych rozmowach, że po tym właśnie wywiadzie można mówić o pewnej stabilizacji sytuacji w wyścigu – co działa na niekorzyść kandydata Konfederacji. – Zaczął się spodziewany etap urealniania sytuacji i właśnie stabilizacji – podkreśla jeden z naszych informatorów ze sztabu. Politycy PiS w kuluarowych rozmowach od wielu tygodni przekonywali, że żadna mijanka z Mentzenem nie jest możliwa, a problem PiS z kandydatem Konfederacji to przede wszystkim problem opowieści w mediach. – Dzięki relatywnie wysokiemu poparciu dla Mentzena szanse Nawrockiego na prezydenturę rosną, bo jego wyborcy mogą do nas przejść w II turze – to teza, która obowiązuje w sztabie PiS cały czas. W tle założenie, że poparcie dla Mentzena nie spadnie na tyle, by zagroził mu – w sensie osiągnięcia trzeciego miejsca – ktoś inny, np. Szymon Hołownia czy Adrian Zandberg.

Konfederacja: Tłumy na wiecach Mentzena

Politycy Konfederacji, z którymi rozmawialiśmy, zwracają uwagę, że wywiad Mentzena dla Kanału Zero nie ma wpływu na frekwencję na wiecach w całej Polsce. Mentzen (zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami sztabu wyborczego) od kilku tygodni odwiedza duże miasta. W ostatnich dniach odwiedził Szczecin i Poznań, a każda z tych wizyt generowała nagłówki i wypowiedzi o „tłumach” na tych spotkaniach.