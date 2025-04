„W moim idealnym świecie studia są płatne” – powiedział Sławomir Mentzen w wywiadzie udzielonym Krzysztofowi Stanowskiemu na Kanale Zero. Okazuje się jednak, że kandydat Konfederacji na prezydenta jest w tym pomyśle odosobniony, bo jak wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” (badanie przeprowadzono 28–29 marca), zdecydowana większość Polaków opowiada się za możliwością bezpłatnego studiowania.

Reklama

Takiego zdania jest aż 76,1 proc. respondentów, przy czym 37,4 proc. ankietowanych uważa, że studia powinny być bezwarunkowo bezpłatne. Jednak już 39,1 proc. respondentów chce, by absolwenci bezpłatnych studiów mieli obowiązek przez określony czas pracować w Polsce. W publicznej debacie najczęściej mówi się o wprowadzeniu zakazu wyjazdu do pracy za granicą młodych lekarzy.

Kto zaakceptowałby płatne studia?

Wprowadzenie opłat za studia popiera zaledwie 1,6 proc. ankietowanych. Z kolei 15,5 proc. respondentów dopuszcza studia odpłatne, ale z zastrzeżeniem, że osoby niezamożne będą miały szeroki dostęp do systemu stypendiów dla osób zdolnych. Jeśli natomiast spojrzymy na obowiązek „odpracowania” studiów w Polsce, głosy wśród wyborców rozkładają się po równo: chciałoby tego 44 proc. wyborców obozu rządzącego i 45 proc. – opozycji.

Nielicznych zwolenników pełnej odpłatności za studia dla wszystkich można znaleźć niemal wyłącznie wśród wyborców opozycji – PiS, Konfederacji i partii Razem (4 proc. respondentów). W pozostałych elektoratach poparcia dla tej idei nie ma. Jeśli natomiast dołoży się do tego stypendia, to takie rozwiązanie popiera już 18 proc. zwolenników obozu rządzącego i 16 proc. wyborców opozycji. Bezwarunkowo bezpłatnych studiów częściej domagają się kobiety – być może dlatego, że to one częściej decydują się na edukację na poziomie wyższym. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety popierają obowiązek pracy w kraju przez pewien czas po zakończeniu nauki.