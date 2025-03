– Dziennikarz to jest obecnie najbardziej podły zawód, jaki istnieje. Wolałbym mieć córkę prostytutkę niż syna dziennikarza, patrząc na to, co dziennikarze w tym momencie robią. Za pieniądze kłamią tak bardzo, że bardziej się nie da – mówił Sławomir Mentzen w 2023 r., podczas wiecu w Lublinie. Dziś również kandydatowi na prezydenta Konfederacji łatwiej jest obrażać ludzi, niż odpowiadać na ich pytania. Kiedy po ostatnim spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą Mentzen został zapytany przez dziennikarkę TVP o tzw. Piątkę Konfederacji (czyli Polskę bez Żydów, homoseksualistów, aborcji, Unii Europejskiej i podatków) oraz o to jak po likwidacji podatków finansować armię, zaczął obrażać kobietę i zakończył konferencję prasową, mimo że był też o to pytany przez przechodniów, co uchwyciły kamery telewizyjne. Może dlatego Mentzen udziela w kampanii wywiadów sporadycznie. Idzie tylko do tych mediów, gdzie czuje się bezpiecznie i nie będzie dociskany. Jego sondaże, podobnie jak samej Konfederacji, zwyżkują i może sobie łatwo zaszkodzić złą odpowiedzią.

Czy Piątka Konfederacji jest wciąż aktualna dla Sławomira Mentzena?

Udzielając wywiadu Kanałowi Zero, czuł się jak u siebie. Przypomnijmy, że Mentzen podczas wiecu w Lublinie namawiał, żeby jego zwolennicy podpisywali się pod kandydaturą szefa tej stacji Krzysztofa Stanowskiego, który również startuje w wyborach prezydenckich. A mimo wszystko Mentzen miał trudność, żeby nawet i tam klarownie przedstawić swój program. Czy „Piątka Konfederacji” jest aktualna?

– Nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością – odpowiadał Mentzen na pytanie, czy zgodziłby się na dostęp do aborcji w przypadku ciąży z gwałtu. Tymczasem „nieprzyjemna” może być wizyta u dentysty. Gwałt to przestępstwo, a nie tylko dyskomfort i kandydat na prezydenta powinien to wiedzieć. Lider Konfederacji chce też płatnych studiów, co przy dysproporcjach społecznych byłoby zabójcze dla najgorzej sytuowanych grup społecznych. Mentzen uważa również, że nie trzeba być lekarzem, żeby „złożyć komuś rękę”.

Za niezręczne wypowiedzi w Kanale Zero u Stanowskiego Mentzen może winić tylko siebie

Kiedy już wypowiedzi Mentzena po tym jednym wywiadzie, w którym nie był dociskany przez prowadzącego, stały się medialnie głośne, kandydat Konfederacji obsadził się w roli męczennika.