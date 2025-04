Opinię w podobnym tonie wyraził minister finansów Andrzej Domański. „Kończymy z absurdami Polskiego Ładu. Wprowadzamy nowe rozwiązanie składki zdrowotnej, na którym zyska aż 2,5 miliona polskich przedsiębiorców – tych małych i średnich. Koszty reformy pokryje w całości budżet państwa. PiS przeciwko polskim przedsiębiorcom – bez zaskoczeń” – napisał.

Zmiany w składce zdrowotnej. Co mówiła, a jak głosowała minister zdrowia Izabela Leszczyna

Po głosowaniu głos w Sejmie zabrała minister zdrowia Izabela Leszczyna, która półtora tygodnia temu zwracała uwagę, że Narodowy Fundusz Zdrowia „nie udźwignie” obniżenia składki. – Rozumiem, że jest pewna umowa koalicyjna i rząd koalicyjny jest rządem naprawdę wymagającym i trudnym. Ale minister zdrowia nie może zaakceptować obniżenia składki zdrowotnej, bo mamy coraz większe potrzeby – mówiła wtedy na konferencji prasowej. W piątek zagłosowała za zmianami. – Jestem ministrem zdrowia, odpowiadam za to, że do NFZ będzie wpływało tyle pieniędzy, ile było założone przed obniżeniem składki. To jest zobowiązanie ministra finansów i to jest zobowiązanie premiera – mówiła po głosowaniu dodając, że w takiej sytuacji musiała poprzeć zmiany.



Obniżkę składki zdrowotnej skrytykował Adrian Zandberg. Jego zdaniem premier Tusk „z pomocą Konfederacji i grupy posłów PiS, uderzył w ochronę zdrowia”. „W systemie finansów publicznych brakowało już 20 miliardów złotych. Rząd Tuska zabierze teraz kolejne miliardy. Wydłużą się jeszcze bardziej kolejki do lekarza, będą odwoływane operacje” – wyliczał.

„Za Wasz liberalny populizm premierze zapłacą zdrowiem i życiem tysiące pacjentów. I to będzie Wasza odpowiedzialność” – podkreślił kandydat na prezydenta z Partii Razem. Wtórowała mu partyjna koleżanka Marcelina Zawisza. „Zabieracie pieniądze pacjentom. Jak minister finansów ma wolno leżące 6 mld to niech je przekaże na nadwykonania” – zaapelowała, odpowiadając na platformie X na wpis Tuska. „Mamy najdłuższe od 12 lat kolejki do lekarzy, w systemie brakuje 20 mld zł, a wy go jeszcze patroszycie. Jesteście odpowiedzialni za każdą odwołaną operację, każde leczenie, które będzie »za rok«, bo nie ma terminów, za każdą utratę zdrowia i życia” – ostrzegła.

Zmiany w składce zdrowotnej uchwalone przez Sejm. Magdalena Biejat: Każecie ludziom płacić za przyjazd karetki?

Na to, że „niższe składki to zagłodzenie ochrony zdrowia”, a „zapłacimy za to wszyscy”, zwróciła uwagę wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, niegdyś w Razem, obecnie kandydatka na prezydenta z Nowej Lewicy. W swoim wpisie zwróciła się do swoich rywali w wyborach – Hołowni i wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego. „Gratulacje, macie swój sukces. Co następne? Każecie ludziom płacić za przyjazd karetki? Płacić młodym mamom 130 tys. za opiekę nad wcześniakiem?” – ironizowała