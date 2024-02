Rzecznik TSUE: komornik może sprzedać bazę klientów dłużnika bez ich zgody

Rzecznik generalny Priit Pikamäe zaproponował Trybunałowi udzielenie odpowiedzi twierdzącej. Wyjaśnił, że operacje przeprowadzane przez komornika sądowego w celu oszacowania wartości baz danych i ich sprzedaży w drodze publicznej licytacji wchodzą w zakres stosowania RODO. Chodzi o pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie oraz udostępnianie nabywcy danych osobowych.

- Należy uznać je za „przetwarzanie” danych w rozumieniu RODO, a komornika sądowego należy uznać za administratora tych danych — uważa rzecznik generalny.

Zdaniem Priita Pikamäe, przetwarzanie takie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej komornikowi sądowemu.

Czytaj więcej Biznes Bazę danych osobowych kupię Co się stanie, gdy do najpopularniejszej wyszukiwarki wpiszemy frazę „kupię bazę danych”.

Egzekucja roszczeń może legalizować sprzedaż nazwisk i adresów

Jak zauważył rzecznik, cel przetwarzania danych przez komornika sądowego różni się od celu pierwotnego, jakim było umożliwienie korzystania z platformy sprzedaży internetowej.

- Aby takie dalsze przetwarzanie można było uznać za zgodne z RODO, musi ono stanowić w demokratycznym społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny środek do osiągnięcia jednego z celów leżących w interesie ogólnym, o których mowa w tym rozporządzeniu. Figurujący wśród nich cel dotyczący egzekucji roszczeń cywilnoprawnych może co do zasady uzasadniać przetwarzanie danych rozpatrywane w niniejszej sprawie — wskazał Pikamäe.