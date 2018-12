Cukrzyca uderza w kobiety coraz mocniej

Do 2040 roku cukrzyca i jej powikłania będą główną przyczyną zgonów kobiet. Już w tej chwili choroba jest tak powszechna, że dotyczy niemal każdej rodziny – alarmują eksperci.

Mimo alarmujących danych i nagłaśniania w mediach problemu zagrożenia cukrzycą, liczba zachorowań cały czas rośnie w niezmiennie szybkim tempie.

– W Polsce na cukrzycę choruje już niemal 3,5 mln osób, przy czym ponad 1 mln osób o tym nie wie – choroba nie została u nich do tej pory zdiagnozowana i nie jest leczona – mówi prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Według szacunków Centers for Disease Control and Prevention do 2040 roku cukrzyca i jej powikłania będą główną przyczyną zgonów kobiet, a do 40 proc. wzrośnie odsetek kobiet z tą chorobą. Już w tej chwili w Polsce wśród diabetyków 56 proc. to kobiety, a 44 proc. – mężczyźni.

– Jest to szczególnie niepokojące, bo nadal to kobieta jest w rodzinie głównie odpowiedzialna za organizację życia codziennego. Cukrzyca z powyższych powodów jest chorobą społeczną. Nie dotyka ona jedynie osób na nią chorujących, ale także ich rodziny, znajomych, współpracowników. Kilkanaście milionów Polaków ma z tą chorobą mniej lub bardziej bezpośredni kontakt – podkreśla prof. Leszek Czupryniak.

Zdaniem specjalistów nie wydaje się, by kobiety były bardziej podatne na wystąpienie cukrzycy. Tak duże zagrożenie chorobą wynika raczej z faktu, że żyją one dłużej niż mężczyźni, w Polsce o 9 lat, a cukrzyca częściej pojawia się u osób po 60. roku życia. Bez względu na płeć głównym powodem cukrzycy jest nadmierne objadanie się i brak ruchu, co doprowadza do nadwagi i otyłości.

Cukrzyca jest dla kobiet groźna, bo likwiduje u nich przywilej naturalnej ochrony przed chorobami sercowo-naczyniowymi. Panie, które cierpią na cukrzycę, są o 50 proc. bardziej na nie narażone na ryzyko zawału serca i udaru mózgu niż mężczyźni bez cukrzycy. Co więcej, wiele kobiet dowiaduje się o cukrzycy dopiero po przebytym zawale serca.

Duże zagrożenie powoduje również fakt, że choroba niedokrwienna serca może u kobiet nieco inaczej przebiegać i powodować inne objawy niż u mężczyzn, co utrudnia jej wykrycie i odpowiednie wczesne leczenie.

Cukrzyca: obciążenie dla całej rodziny

Cukrzyca, jak każda choroba w rodzinie, bywa również obciążeniem dla bliskich – w wymiarze finansowym i psychicznym. Jak wynika z raportu „Polska rodzina z cukrzycą” 61 proc. osób dotkniętych tą chorobą deklaruje, że wydatki na cukrzycę wahają się miesięcznie od 200 do 600 zł.

– Wśród najbardziej negatywnych odczuć, jakie wywołuje cukrzyca, 20 proc. osób wymienia poczucie lęku, 12 proc. określa chorobę bliskiego jako źródło konfliktów, 7 proc. – jako ograniczenie we własnym życiu i źródło frustracji. Ale są też pozytywne sygnały: 50 proc. członków rodzin deklaruje, że w związku z cukrzycą bliskiego nauczyła się doceniać to, co ma, a 29 proc. zmobilizowała się do prowadzenia zdrowego trybu życia – mówi Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

Cukrzyca: zahamować rozwój choroby

Cukrzyca rozwija się bezobjawowo. Zdarza się, że pacjent dowiaduje się o chorobie dopiero wtedy, kiedy pojawią się poważne powikłania cukrzycy: udar mózgu, zawał serca, kłopoty z nerkami lub ze wzrokiem. Dlatego każda osoba powyżej 45 roku życia powinna przynajmniej raz na 3 lata wykonywać badanie stężenie glukozy we krwi na czczo, osoby z grupy ryzyka – co roku. Wynik pomiędzy 100 - 125 mg/dl to sygnał, że organizm ma kłopoty z metabolizowaniem węglowodanów, a w organizmie rozwija się stan przedcukrzycowy. Na tym etapie często można zahamować rozwój choroby poprzez zmianę nawyków żywieniowych i większą aktywność fizyczną oraz wprowadzić zalecane leczenie farmakologiczne.

Wynik badania glukozy na czczo powyżej lub równe 126mg/dl wskazuje na rozpoznanie cukrzycy i wymaga dalszej diagnostyki oraz wdrożenia leczenia przy jednoczesnym zachowaniu zdrowego trybu życia.

Ryzyko cukrzycy – u kogo największe

W grupach ryzyka cukrzycy znajdują się osoby (bez względu na wiek):

- z nadwagą lub otyłością [BMI większy lub równy 25 lub obwód w talii > 80 cm (kobiety); > 94 cm (mężczyźni),

- z cukrzycą występującą w rodzinie (rodzice bądź rodzeństwo),

- mało aktywne fizycznie,

- z chorobą układu sercowo-naczyniowego,

- z nadciśnieniem tętniczym (wyższym bądź równym 140/90 mm Hg),

- z hiperlipidemią [stężenie cholesterolu HDL < 40 mg/dl (<1,0 mmol/l) i/lub triglicerydów >150 mg/dl (>1,7 mmol/l)],

- kobiety, które miały cukrzycę ciążową,

- kobiety, które urodziły dziecko o masie ciała >4 kg,

- kobiety z zespołem policystycznych jajników.

*Dane pochodzą z raportu „Polska rodzina z cukrzycą”, przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej (SED) i Fundacji Zdrowia i Edukacji „Ad Meritum”, sierpień-wrzesień 2018, N= 1390 (osoby z cukrzycą typu 1 i typu 2 i ich bliscy).