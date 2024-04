Rosyjscy recydywiści wracają z wojny i zabijają

Rosyjscy żołnierze, którzy powrócili z wojny, zabili co najmniej 107 osób, a co najmniej 100 innych poważnie ranili - wynika z wyliczeń niezależnego rosyjskiego dziennika „Wierstka”. Prawie połowa z nich to wcześniej ułaskawieni więźniowie.