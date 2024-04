Kolejny zwrot ws. tragicznego wypadku na A1. Jest nowy komunikat prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim przekazała, że nie ma podstaw do zmiany zarzutu dla Sebastiana M. Do tragicznych wydarzeń, którymi żyła cała Polska, doszło we wrześniu 2023 roku na autostradzie A1.