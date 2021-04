Koronawirus na parkomatach to za mało, by zawiesić opłaty za parkowanie - wyrok NSA

Przepisy porządkowe można wydawać tylko w przypadkach realnego i nagłego zagrożenia dla chronionych dóbr, którego nie da się wyeliminować w żaden inny sposób.

Trwająca już ponad rok pandemia koronawirusa uderzyła mocno po kieszeni nie tylko tysiące firm, ale także samorządy. Niemniej w początkowej jej fazie niektóre z nich w obawie o zdrowie mieszkańców sięgały po przepisy porządkowe i same rezygnowały z części zysków, m.in. zawieszając czasowo pobór opłat za parkowanie. Dziś okazuje się, że nie było do tego podstaw. Do takiej konkluzji doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 marca 2021 r.

Zagrożenie dla ludzi...

Sprawa dotyczyła Cieszyna, gdzie tuż po wybuchu pandemii zarządzeniem burmistrza odstąpiono od poboru opłat za parkowanie w okresie od 26 marca do 16 kwietnia 2020 r. Chodziło o zagrożenie epidemiologicznym związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

To nie spodobało się wojewodzie śląskiemu, który rozstrzygnięciem nadzorczym z 7 maja 2020 r. stwierdził nieważność zarządzenia w całości jako sprzecz...

