Udostępnienie e-faktury na platformie internetowej a korekta VAT

Umieszczenie faktury korygującej sprzedaż na elektronicznym, dedykowanym danemu klientowi koncie, fiskus traktuje jako moment jej doręczenia nabywcy.

- Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność gospodarczą ukierunkowaną głównie na klienta indywidualnego (osoby fizyczne). Do kontaktu z klientem wykorzystuje dedykowaną platformę internetową, poprzez którą zarządza relacją z klientem, oraz adresy poczty elektronicznej. Każdy klient dostaje dostęp do tej platformy internetowej. Pod unikalnym loginem klienta są na niej m.in. zamieszczane (ładowane) faktury, dostępne dla klienta w formie elektronicznej. Spółka rozważa umieszczenie na tej platformie także wystawianych dla tych klientów faktur korygujących (zmniejszających kwotę VAT), głównie w przypadku stwierdzenia pomyłek. W tym celu spółka wygeneruje faktury korygujące (zawierające wszystkie dane wymagane) i zamieści je na unikalnych (indywidualnych) kontach klientów na platformie internetowej. Spółka będzie mieć informację o momencie, w którym faktury korygujące zostaną zamieszczone na platformie (indywidualnych kontach), czyli o momencie, od którego klienci mogą pobrać fakturę korygującą i zapoznać się z jej treścią. Czy moment umieszczenia faktur korygujących (in minus) na koncie klienta powinien być traktowany jako moment, w którym spółka ma prawo obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny? – pyta czytelnik.

Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Uwaga! Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury (zob. art. 106n ust. 1 ustawy o VAT). iż zakładamy, że w analizowanej sprawie klienci spółki akceptują faktury elektroniczne oraz elektroniczne korekty faktur.

Stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 ustawy o VAT, tj.:

- udzielenia po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

- zwrotu towarów i opakowań z pewnymi zastrzeżeniami,

- zwrotu nabywcy całość lub część zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło)

– podstawę opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, obniża się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyska.

Artykuł 29a ust. 13 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14 ustawy o VAT).

Praktyczne wnioski z wyroku

W sprawie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej wypowiedział się TSUE w wyroku z 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 (Kraft Foods Polska S.A. przeciwko Ministrowi Finansów). Wyraźnie wynika z niego, że podatnik powinien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi posiadać dokumentację potwierdzającą próbę doręczenia faktury korygującej, wykazać, że rzeczywiście doszło do obniżenia podstawy opodatkowania oraz że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i się z nią zapoznał.

Nie tylko zwrotka z poczty

Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma potwierdzić odbiór faktury korygującej. Może więc ono mieć dowolną formę, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą. Może to też być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

Aktualnie organy podatkowe przyjmują, że momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią. Uzyskanie przez spółkę wiedzy na temat tej okoliczności (w jakiejkolwiek formie) należy uznać za posiadanie przez nią potwierdzenia, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Zatem w odniesieniu do faktur korygujących (in minus), które mają być zamieszczane na platformie (indywidualnych kontach klienckich), należy uznać, że momentem doręczenia faktury korygującej do nabywcy będzie moment umieszczenia tej faktury na koncie klienta, tak żeby mógł się on zapoznać z jej treścią (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 sierpnia 2018 r., 0114-KDIP4. 4012.359.2018.2.BS). Oznacza to, że za ten okres rozliczeniowy, w którym spółka umieści i udostępni faktury korygujące na koncie klienta (w formie elektronicznej), będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego wynikającego z tych faktur korygujących.

Wyjątki od przypadków, gdy konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej, wskazane są w art. 29a ust. 15 ustawy o VAT, ale nie dotyczą one tematu niniejszego opracowania.

Autor jest doradcą podatkowym

Informacja o wystawieniu dokumentu w mailu

W praktyce, umieszczając e-faktury na specjalnej platformie internetowej niektóre firmy przesyłają jednocześnie mailem klientowi informację o umieszczeniu faktury na jego indywidualnym koncie. Za datę otrzymania faktury (faktury korygującej) organy podatkowe uznają moment otrzymania przez klienta wiadomości mail, informującej o umieszczeniu i udostępnieniu e-faktury w serwisie (por. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 maja 2013 r., IPPP2/443-157/13-3/JW.). Taki sposób postępowania zabezpiecza przed ewentualnym twierdzeniem, iż momentem otrzymania faktury korygującej przez klienta jest dopiero moment jej pobrania z portalu. Gdy klient zostanie zawiadomiony o zamieszczeniu korekty faktury w portalu nie można twierdzić, że nie miał wiedzy o fakcie jej wystawienia i dopiero pobranie jej z konta stanowi otrzymanie faktury korygującej (w przeszłości takie poglądy występowały). W analizowanej sprawie spółka powinna zatem rozważyć automatyczne wysyłanie danemu klientowi informacji o zamieszczeniu korekty faktury w formie elektronicznej na jego koncie w platformie.

podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 122 ze zm.)