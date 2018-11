Gośćmi "Rzeczpospolitej" byli Arkadiusz Skrodzki, Kierownik Zespołu Zarządzania Segmentem Mikrofirm w Banku Pekao SA oraz Artur Jurgielewicz, Dyrektor Biura Akceptacji Kart w Banku Pekao SA.

Wybór rachunku firmowego to nie decyzja na całe życie. W zasadzie w każdej chwili można zmienić rachunek bankowy dla małej firmy. Należy tylko pamiętać, by zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego i powiadomić o tym swoich kontrahentów. Nie wszystkie firmy muszą posiadać rachunek firmowy, a do rozliczeń mogą wykorzystywać konta osobiste.

ARTYKUŁY POWIĄZANE