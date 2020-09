Jan Błachowicz z mistrzowskim pasem UFC

- Polacy, dziękuję za wsparcie, czułem tę moc - powiedział Błachowicz po walce.

Z UFC, amerykańską organizacją mieszanych sztuk walki (MMA), Błachowicz jest związany od 2014 roku.

OH MY GOODNESS ????@JanBlachowicz is your LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPION.



[ #UFC253 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/nKE85juzQj