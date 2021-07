Co trzeci mieszkaniec Warszawy: Władze bez osiągnięć

Instytut Spraw Publicznych razem z National Democratic Institute (NDI) przeprowadził pod koniec kwietnia badanie poświęcone temu w jaki sposób władze dużych polskich miast komunikują się z mieszkańcami i mieszkankami, w jaki sposób włączają ich w podejmowanie decyzji oraz jak te działania oceniają sami zainteresowani.

Z badania wynika, że większość ankietowanych interesuje się wydarzeniami w swoim mieście (od 93 do 96 proc.), Najczęściej wiedzę o tym co się dzieje w mieście czerpią ze strony internetowej urzędu miasta (od 70 proc. w Łodzi do 81 proc. w Gdańsku), powierzchni reklamowych na przystankach i w komunikacji (w Gdańsku i Krakowie - 79 proc., w Łodzi - 71 proc.), ale też ze stron lokalnych na portalach internetowych (79 proc. we Wrocławiu, 78 proc. w Warszawie).

Najbardziej niezadowoleni z komunikacji miasta z mieszkańcami są mieszkańcy Łodzi (26 proc. niezadowolonych, w tym 7 proc. całkowicie niezadowolonych) i Warszawy (21 proc. niezadowolonych, w tym 8 proc. całkowicie niezadowolonych); najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Gdańska (76 proc., w tym 17 proc. całkowicie zadowolonych).