Fotoreporter ranny na Marszu Niepodległości: Nikt mnie nie przeprosił. Policja strzelała gdzie popadnie

Fotoreporter "Tygodnika Solidarność”, Tomasz Gutry, został postrzelony przez policjantów w twarz z gumowej kuli podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Mężczyzna musiał przejść operację.

Jak powiedział Gutry w rozmowie z Onetem, policjanci „strzelali bez pardonu”. - W pewnym momencie poczułem ból, złapałem się za policzek i odszedłem. Czy wiedzieli, że jestem fotoreporterem? Miałem aparat na szyi. Poza tym nigdy nie powinno się strzelać na wysokości głowy, bo można komuś oko wybić, albo nawet zabić - podkreślił. - Pocisk wszedł w policzek na długość siedmiu centymetrów. To była masakra. Operacja trwała ponad dwie godziny. Mam złamaną kość, założoną płytkę tytanową i jeszcze w coś oku - dodał. - Po wyjęciu pocisku, mniej więcej o 2 w nocy, przyjechała policja do szpitala i go zabrała. W przypadku przestępstwa, a to było przestępstwo, lekarz zobowiązany jest taki pocisk zabezpieczyć. Żaden z tych funkcjonariuszy mnie nie przeprosił. Związek "Solidarność" i redakcja „Tygodnika Solidarność" będą domagać się w moim imieniu odszkodowania - podkreślił.