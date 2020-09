Emerytury byłych funkcjonariuszy PRL: sprawiedliwie to nie znaczy wszystkim

Służba totalitarnemu państwu powinna być oceniana na podstawie czynów, a nie instytucji.

Problem obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom służb mundurowych w okresie PRL pojawił się w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich z dużym natężeniem po wejściu w życie w 2017 r. nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym tych funkcjonariuszy. Skarżący zwracający się do Rzecznika wskazywali, że chociaż w przeszłości nie dopuścili się czynów świadczących o naruszeniu przez nich praw człowieka, a dodatkowo w 1990 r. przeszli pozytywnie weryfikację i w konsekwencji pełnili dalej swoją służbę, to po wejściu w życie nowych przepisów traktowani są jako osoby działające na rzecz totalitarnego państwa. W rezultacie radykalnie obniżane są im świadczenia emerytalne. Decyzje wydawane przez organ rentowy masowo były zaś przez samych zainteresowanych skarżone do sądów jako naruszające ich prawa i realizujące zasadę zbiorowej odpowiedzialności.

Czytaj także: TK o emeryturach byłych funkcjonariuszy służb PRL

Sąd Okręgo...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Wyjątkowa okazja: Półroczna e-prenumerata Rzeczpospolitej 50% taniej E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ