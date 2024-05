Rzecznik Konfederacji: Wybory do PE? Jesteśmy jedynym wiarygodnym ugrupowaniem

Chce mi się śmiać, kiedy Mateusz Morawiecki grzmi teraz, jak to będzie nas bronić w UE, jak to postawi granice szkodliwej polityce Unii Europejskiej. To jest parszywa obłuda i coś niewyobrażalnego. PiS nie ma kompletnie pomysłu na tę kampanię, po raz kolejny kłamie i podbiera nam pomysły - powiedziała Ewa Zajączkowska-Hernik, rzecznik Konfederacji.