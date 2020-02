Kobylański: Rozwody i inne drogi do sądu

Przybywa spraw rozwodowych, ale poza tym, że to obraz naszych czasów, który również znajduje swoje odbicie na salach sądowych, nie jest to jedyny problem, z jakim osoby niegdyś sobie bliskie muszą spotkać się w sądzie. W tym numerze „Orzecznictwa" opisany jest m.in. problem alimentów. Jak widać na przykładzie bogatego orzecznictwa, sprawy łożenia na utrzymanie osób bliskich nie są oczywiste, a przepisy to o wiele za mało. Niestety bez interwencji sędziego wielu ludzi nie potrafi w tych sprawach dojść do porozumienia. Nowym zagadnieniem, które wkracza na wokandy, jest upadłość konsumencka i jej skutki dla majątku małżonków. Praktyka orzecznicza w tej materii i wchodzące wkrótce w życie przepisy skłaniają do wniosku, że warto się zastanowić nad ustanowieniem w porę rozdzielności majątkowej.

Poniżej dalsza część artykułu