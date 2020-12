Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym w czasie Covid

W związku z wystąpieniem pandemii wiele firm musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami mającymi wpływ na ich działalność gospodarczą, m.in. ze spadkiem popytu na proponowane dobra lub usługi, wahaniami kursów walut, dostępnością kredytów, zakłóceniami w łańcuchu dostaw czy zakłóceniami produkcji.

Ostatecznie może to doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej spółek, a na pewno wiąże się to z zarządzaniem w świecie niepewności, zmiany i ryzyka. W takich realiach już niedługo księgowi staną przed zadaniem sporządzenia sprawozdania finansowego a kierownicy jednostki przed decyzjami, w jaki sposób ująć poszczególne zdarzenia gospodarcze. Szczególną uciążliwość może przysporzyć prezentacja danych szacunkowych.

Definicja danych

Pojęcie wartości szacunkowych zostało zdefiniowane w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja" (dalej: KSR 7). Zgodnie z KSR 7 rozdz. II, pkt 2.12 za wartości szacunkowe uważa się „przybliżone kwoty pieniężne przyjęte przez jednostkę do wyceny określonych składników aktywów lub pasywów, bądź przychodów i kosztów wobec niemożności dokładnej ich wyceny". Podobnie MSR 8, odnosi się do da...

