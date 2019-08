Kto następcą Kuchcińskiego? Wybór głównie symboliczny

– To dowód postawy, która jest związana z naszym hasłem: „słuchać Polaków, służyć Polsce" – przekonywał Jarosław Kaczyński.

– Słuchamy Polaków, dlatego podjęliśmy taką decyzję – przekonywali w czwartek politycy PiS. To i wspominanie o nowych standardach jest próbą wytłumaczenia rezygnacji marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i opowiedzenia tej historii wyborcom.

Opozycji to jednak nie przekonuje. Politycy zauważają, że jeszcze niedawno wicemarszałek Ryszard Terlecki przekonywał, że wyborców sprawa marszałka Kuchcińskiego nie interesuje, a teraz w PiS obowiązuje wersja, że to wszystko ze względu na wolę obywateli. Atmosfera w opozycji jest daleka od triumfalizmu, ale dymisja wyjątkowo nielubianego w jej ławach marszałka może w krótszej lub dłuższej perspektywie trafić do rdzeniowego elektoratu PiS. – Będzie jak z sondażowym spadkiem po wybuchu sprawy premii – twierdzi jeden z naszych rozmówców z PO.

Jak już pisaliśmy w czwartek na łamach „Rzeczpospolitej", w PiS panuje przekonanie, że ostatnie wydarzenia nie naruszają fundamentów poparcia dla partii, a obecna historia ze względu na sezon wakacyjny i jej (względnie) szybkie przecięcie nie będzie miała większego negatywnego efektu politycznego.