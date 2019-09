Lokale wyborcze trzeba dostosować do potrzeb niepełnosprawnych - RPO pisze do PKW

24 i 25 maja 2019 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich odwiedzili 137 lokali obwodowych komisji wyborczych, które formalnie miały status dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Zlokalizowano je w 26 miejscowościach. W wyniku tej kontroli stwierdzono uchybienia w 103 lokalach, co stanowiło aż 75 proc. wszystkich wizytowanych lokali wyborczych.

- Konieczne jest dążenie do stanu, w którym wszystkie lokale wyborcze będą w pełni dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Do tego czasu należy rozważyć również potrzebę zwiększenia wymogów przygotowania lokali wyborczych innych niż posiadające formalnie status dostosowanych do potrzeb wyborów wyborców niepełnosprawnych. Obecnie regulacje w tym zakresie są niewystarczające. Tymczasem z lokali takich wciąż korzysta część wyborców z niepełnosprawnościami czy w zaawansowanym wieku - uważa Rzecznik.