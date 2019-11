Sądy wstrzymują się z orzekaniem w sprawie obniżonych emerytur byłych funkcjonariuszy

Dopóki Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnie o zgodności z konstytucją przepisów obniżających emerytury i renty byłych funkcjonariuszy, sądy mogą zawieszać postępowania – tak rozstrzyga część sądów apelacyjnych. Część jest innego zdania.

Niektóre sądy decydują się na zawieszenie postępowania w sprawach dotyczących obniżonych emerytur byłych funkcjonariuszy służb. Ubezpieczeni kwestionują bowiem te same przepisy, o których konstytucyjność warszawski sąd okręgowy zapytał Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 4/18). Sędziowie chcą poczekać na to rozstrzygnięcie.

Byli funkcjonariusze składają jednak zażalenia na takie postanowienia. Zarzucają im naruszenie prawa procesowego, a dokładnie art. 177 § 1 pkt 31 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Ich zdaniem sądy nie powinny zawieszać postępowania, bo same są uprawnione do rozstrzygnięcia zgodności z konstytucją przepisu, na podstawie którego orzekają. W razie uznania, że przepis jest niezgodny z ustawą zasadniczą, powinny go pominąć przy rozstrzyganiu. Jednak sądy apelacyjne nie są jednomyślne w sprawie zażaleń. Niektóre przyznają rację sądom pierwszej instancji. Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 3 1 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli ro...

