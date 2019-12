Prawie wszystkie prawdy i mity o witaminie C i e-papierosach

W pierwszym odcinku programu „Doktor Internet i Pani Rozum” Karolina Kowalska razem dr Izabelą Książek z Narodowego Instytutu Leków rozprawia się z mitem na temat wyższości lewoskrętnej witaminy C nad innymi jej formami, które – jak się dowiadujemy – nie istnieją. Okazuje się też, że witaminę C można przedawkować, a w zbyt dużych dawkach może niszczyć komórki organizmu tak jak chemioterapia.

W drugiej części programu gościem Karoliny Kowalskiej jest Tomasz Białas z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wielu rodziców uznaje, że e-papieros to mniejsze zło od papierosa tradycyjnego i godzi się na to, by syn czy córka przy nich „wapowali”. Mogą nie mieć świadomości, że w tym czasie ich dziecko zażywa narkotyki.

– Technologia pozwala dziś używać praktycznie każdego narkotyku poprzez inhalację. Chodzi o e-papierosy z liquidami, w których można bez problemu rozpuścić dopalacze – ostrzega Tomasz Białas.