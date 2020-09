Fikcja zdalnej edukacji

Ale trudno się dziwić, by było inaczej – analizy ClickMeeting wskazują, że zdalna nauka jest mniej efektywna niż stacjonarna (tak uważa 60 proc. ankietowanych), a ponadto wymaga sprzętu, którego wielu uczniom brakuje. Prawie co dziesiąty respondent twierdzi, że nie ma wystarczającej liczby urządzeń (komputer bądź tablet), które umożliwiłyby edukację online. Tylko 59 proc. deklaruje, że ma odpowiednie warunki do nauki w formie zdalnej. I choć epidemia koronawirusa przyśpieszyła cyfryzację w sektorze edukacji, Polacy nadal nie wydają się gotowi na zmiany.