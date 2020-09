E-lekcje wciąż mają mocno pod górkę

86 proc. Polaków uważa, że szkoły wciąż nie są gotowe do prowadzenia e-lekcji – wynika z najnowszych badań ClickMeeting, firmy specjalizującej się w webinariach.

Deficyt niezbędnego sprzętu (tablety, komputery), na który uskarża się co dziesiąty ankietowany, to tylko wierzchołek góry lodowej. W trakcie lockdownu zawodził internet, brakowało też spójnej strategii dla edukacji online.

– Na skutek wprowadzenia pracy w trybie „home office" oraz nauczania zdalnego natężenie ruchu w samej sieci NASK wzrosło aż o 40 proc. To dużo, a takie zdarzenia zwiększają ryzyko przeciążenia zasobów sieciowych i spadku jakości działania kluczowych usług, np. komunikatorów internetowych – wyjaśnia Michał Karpowicz.

Ale problemów jest więcej. Potrzebne są działania systemowe. Dlatego zdaniem Katarzyny Śledziewskiej, dyrektor wykonawczej ośrodka naukowego DELab na Uniwersytecie Warszawskim, wdrożenie narzędzi cyfrowych do zdalnego nauczania to dopiero pierwszy krok w transformacji cyfrowej edukacji. – Przede wszystkim niezbędne są wytyczne na poziomie rządowym, strategia regulująca kwestie dostępu do infrastruktury informatycznej, sprzętu i oprogramowania, ale też zapewniająca wsparcie liderom zmiany, czyli dyrektorom szkół. Ich rola jest kluczowa, wyzwanie, przed jakim stoją – bezprecedensowe, a wszystko zależy od ich zrozumienia istoty transformacji cyfrowej – podkreśla dyrektor wykonawcza DELab UW.