Wyższe emerytury dla służbistów PRL. Trwają prace analityczne w MSWiA

Wśród przepisów, które tzw. ustawa dezubekizacyjna dodała w 2017 roku do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z 1994 roku, znalazł się art. 8a, zakładający, iż w szczególnych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, może wyłączyć stosowanie części przepisów wobec konkretnych osób. Dotyczy to tych, których służba była krótkotrwała oraz którzy jednocześnie wykazali się rzetelnym pełnieniem swoich obowiązków w okresie po 12 września 1989 roku.

Andrzej Duda: to skandal, że oni mieli takie świadczenia

Ustawę dezubekizacyjną poparł i podpisał Prezydent Andrzej Duda, aktualnie sprzeciwiający się proponowanym przez koalicję rządzącą zmianom na korzyść byłych służbistów PRL.