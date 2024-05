Firmy tną koszty i nie chcą zatrudniać, ale wydają miliardy na benefity pracownicze

Pracownicy w Polsce mogą korzystać najczęściej z sześciu benefitów, choć tę średnią podwyższają duże firmy dając do wyboru osiem różnych świadczeń - wylicza spółka giełdowa Benefit Systems w swoim opublikowanym w środę badaniu polskiego rynku świadczeń pozapłacowych. Wprawdzie są one pozapłacowe (nie wliczane do wynagrodzenia pracownika), ale sporo kosztują pracodawców.

Firmy wydały 4 miliardy więcej na benefity

Benefit Systems szacuje, że koszt benefitów dla jednego pracownika to średnio 2020 złotych rocznie, a cały rynek świadczeń pracowniczych był w zeszłym roku wart niemal 16 miliardów złotych. To prawie o cztery miliardy złotych (i o 31 proc.) więcej niż szacowana wartość tego rynku w 2018 r.

W tym roku wydatki na świadczenia pracownicze mogą ponownie wzrosnąć, bo aż 91 proc. firm, zatrudniających co najmniej dziewięciu pracowników, planuje utrzymać lub zwiększyć budżet na benefity (ich zwiększenie zapowiada 27 proc. badanych pracodawców).

Do ponad 31 proc. wzrostu polskich wydatków na świadczenia pracownicze w ostatnich latach na pewno przyczyniły się rosnące koszty benefitów, w tym dwucyfrowe podwyżki cen pakietów medycznych.