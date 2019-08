Liroy-Marzec: Kukiz się skończył, zanim się jeszcze zaczął

Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 ogłosiły podpisanie porozumienia programowego i wspólny start w wyborach parlamentarnych pod szyldem PSL. - Gdybyśmy się chcieli zapakować do Sejmu, to Paweł Kukiz pewnie byłby na liście PiS-u, my byśmy byli na listach Platformy, ale to nie o to chodzi. Chodzi o wspólne działanie, o zmiany w Polsce, o zmiany na lepsze - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Paweł Kukiz zadeklarował, że będzie dążył do nadania Polsce charakteru państwa demokratycznego.

- Wszystkie partie polityczne w Polsce mogą w zawoalowany sposób działać jak mafia - mówił dziś w #RZECZoPOLITYCE lider Kukiz'15.

Decyzję o wspólnym starcie komentował w Sejmie były poseł Kukiz'15 Piotr Liroy-Marzec. - Paweł o jednej rzeczy nie pamięta. Gdy szliśmy do Sejmu jednym z głównych haseł była walka m.in. z PSL, które odpowiada za wiele nieszczęść, choćby w moim regionie świętokrzyskim - mówił.

- To, że idzie z ugrupowania, z którym tak mocno chciał walczyć - mówił, że jest to zorganizowana grupa przestępcza - to niech się przyłącza. Ja rozumiem, że niektórzy pękają "na robocie", jak to się mówi u nas na ulicy, i przyłączają się do tego, kto grabi - dodał poseł.

- Skończyłeś się Paweł, zanim się jeszcze zacząłeś - dodał.